CINEMAM – SEMAINE DU JAPON – LA FAMILLE ASADA

2022-12-02 – 2022-12-02 Dans la famille Asada, chaque membre a un rêve secret : être pompier pour le père, pilote de formule 1 pour le grand-frère et la mère aurait bien aimée épouser un yakuza. Seul Masashi a réalisé le sien, être photographe. Grâce à son métier, il pourra aider les siens à réaliser que le bonheur est à portée de main.

Dans le cadre de la semaine du Japon en Occitanie, avec le Festival du cinéma japonais contemporain Kinotayo.

Entrée libre.

Ados/adultes.

