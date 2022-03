CINÉMAM OPÉRA Béziers, 24 avril 2022, Béziers.

CINÉMAM OPÉRA Béziers

2022-04-24 – 2022-04-24

Béziers Hérault Béziers

Clôture de notre saison « l’Opéra s’invite à la MAM » avec ce merveilleux et ultime drame lyrique de Puccini. L’ultime scène sera complétée par un éminent musicologue. Enregistré dans le cadre majestueux des arènes de Vérone, la fastueuse production de Franco Zeffirelli allie tradition et grand spectacle et le fameux air : Nessum dormainterprété par Salvatore Licitra fera encore frisonner de plaisir chaque mélomane.

Rendez-vous à l’Auditorium.

Clôture de notre saison « l’Opéra s’invite à la MAM » avec ce merveilleux et ultime drame lyrique de Puccini. L’ultime scène sera complétée par un éminent musicologue.

Rendez-vous à l’Auditorium.

+33 4 99 41 05 50 https://mediatheque.beziers-mediterranee.fr/

Clôture de notre saison « l’Opéra s’invite à la MAM » avec ce merveilleux et ultime drame lyrique de Puccini. L’ultime scène sera complétée par un éminent musicologue. Enregistré dans le cadre majestueux des arènes de Vérone, la fastueuse production de Franco Zeffirelli allie tradition et grand spectacle et le fameux air : Nessum dormainterprété par Salvatore Licitra fera encore frisonner de plaisir chaque mélomane.

Rendez-vous à l’Auditorium.

Béziers

dernière mise à jour : 2022-03-11 par OT BEZIERS MEDITERRANEE