Béziers Hérault Au programme de ce deuxième opéra de la saison, Puccini avec une mise en scène de David Livermore pour cette histoire d’amour éternelle à l’issue fatale. À la direction orchestrale, Riccardo Chailly fait ressortir avec brio les subtilités de cette partition envoûtante, avec l’aide des chanteurs à la hauteur de leur rôle.

Enregistré au Palais Opéra de la Reine Sofia à Valencia, haut lieu culturel de la vie musicale espagnole. Ados/adultes

Auditorium Afin de respecter les nouvelles directives gouvernementales et pour vous permettre d’assister à nos événements en toute sécurité le Pass Sanitaire est obligatoire pour entrer dans l’enceinte de la MAM.

Pour rappel votre Pass Sanitaire est valable si :

– vous possédez un certificat de vaccination

– vous possédez un test négatif (PCR ou antigénique) de moins de 72h

