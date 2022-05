CINEMAM – JAGLAVAK, PRINCE DES INSECTES

CINEMAM – JAGLAVAK, PRINCE DES INSECTES, 18 juin 2022, . CINEMAM – JAGLAVAK, PRINCE DES INSECTES

2022-06-18 – 2022-06-18 Sur les monts Mandaras, au Nord Cameroun, le peuple Mofu entretient une relation unique et quasi symbiotique avec les insectes. Suite à une terrible sécheresse, les termites ont envahi les huttes des Mofus qui n’ont pas d’autre choix que de faire appel au Prince des insectes, Jaglavak.

Ados/Adultes – Sur présentation de la carte d’abonné. Sur les monts Mandaras, au Nord Cameroun, le peuple Mofu entretient une relation unique et quasi symbiotique avec les insectes. Suite à une terrible sécheresse, les termites ont envahi les huttes des Mofus qui n’ont pas d’autre choix que de faire appel au Prince des insectes, Jaglavak. Ados/Adultes – Sur présentation de la carte d’abonné. Sur les monts Mandaras, au Nord Cameroun, le peuple Mofu entretient une relation unique et quasi symbiotique avec les insectes. Suite à une terrible sécheresse, les termites ont envahi les huttes des Mofus qui n’ont pas d’autre choix que de faire appel au Prince des insectes, Jaglavak.

Ados/Adultes – Sur présentation de la carte d’abonné. dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville