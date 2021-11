Béziers Béziers Béziers, Hérault CINEMAM ENFANTS Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

CINEMAM ENFANTS Béziers, 8 décembre 2021, Béziers. CINEMAM ENFANTS Béziers

2021-12-08 15:00:00 – 2021-12-08

Béziers Hérault Béziers Projection d’un film ou d’un dessin animé pour les enfants de 3 à 5 ans.

Entrée libre. Projection d’un film ou d’un dessin animé pour les enfants de 3 à 5 ans.

Entrée libre. mediatheque@beziers-mediterranee.fr +33 4 99 41 05 50 http://www.mediatheque-beziers-agglo.org/exploitation/ Projection d’un film ou d’un dessin animé pour les enfants de 3 à 5 ans.

Entrée libre. MAM

Béziers

dernière mise à jour : 2021-11-17 par OT BEZIERS MEDITERRANEE

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville Béziers