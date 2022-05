CINEMAM ENFANT – MINUSCULE 2: LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE

2022-06-15 – 2022-06-15 La fourmi, l’araignée et la coccinelle reprennent du service à l’autre bout du monde, direction les Caraïbes! Nouvelles rencontres, nouveau monde, nouveaux dangers…

Dès 6 ans – Sur présentation de la carte d'abonné.

