CINEMAM BALLET Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

CINEMAM BALLET Béziers, 12 mars 2022, Béziers. CINEMAM BALLET Béziers

2022-03-12 – 2022-03-12

Béziers Hérault Découvrez le grand ballet classique de Léo Delibes. Un ballet considéré comme unique, par son cadre mythologique, sa riche chorégraphie créative, et surtout par sa splendide musique.

Le Royal Opéra House de Londres nous en propose une production inoubliable avec un couple de danseurs étoiles au sommet de leur art. Le célèbre pizzicato fera encore vibrer de plaisir tous les amoureux de la muse Terpsichore. Ados/adultes

Auditorium Découvrez le grand ballet classique de Léo Delibes. Un ballet considéré comme unique, par son cadre mythologique, sa riche chorégraphie créative, et surtout par sa splendide musique. Ados/adultes. Auditorium mediatheque@beziers-mediterranee.fr +33 4 99 41 05 50 http://www.mediatheque-beziers-agglo.org/exploitation/ Découvrez le grand ballet classique de Léo Delibes. Un ballet considéré comme unique, par son cadre mythologique, sa riche chorégraphie créative, et surtout par sa splendide musique.

Le Royal Opéra House de Londres nous en propose une production inoubliable avec un couple de danseurs étoiles au sommet de leur art. Le célèbre pizzicato fera encore vibrer de plaisir tous les amoureux de la muse Terpsichore. Ados/adultes

Auditorium MAM

Béziers

dernière mise à jour : 2022-01-16 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hérault

Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

CINEMAM BALLET Béziers 2022-03-12 was last modified: by CINEMAM BALLET Béziers Béziers 12 mars 2022 Béziers Hérault

Béziers Hérault