Cinemabrut : la Presque Clôture Le Fuzz, 29 octobre 2021, Marseille.

FESTIVAL CINEMABRUT 2021 La grande fête du cinéma autoproduit ◅ ► Concerts ! Comme on ne fait rien comme les autres, nous presque-clôturons le festival le vendredi soir, juste avant la dernière journée de projections au Videodrome 2. Programmation musicale concoctée par Fin de semaine. ▬ PROGRAMME George San (exutoire rock’n’roll/techno) [https://soundcloud.com/georgesantrio](https://soundcloud.com/georgesantrio) Black Scoumoune (surf punk malchanceux) [https://fauchagecollectif.bandcamp.com/album/black-scoumoune](https://fauchagecollectif.bandcamp.com/album/black-scoumoune) Spiral Park (pyschedelic stoner) [https://spiralpark.bandcamp.com/releases](https://spiralpark.bandcamp.com/releases) Claque (post-punk/shoegaze) ▬ TARIFS 7€ (5€ sur présentation du billet séance du jour) ▬ INFOS PRATIQUES Le Fuzz, 12 Rue Bussy l’Indien Bar sur place. ▬ CINEMABRUT Cinemabrut est une association créé en 2006 par des amoureu·ses du 7ème art souhaitant soutenir un autre regard sur le cinéma. Il était question alors (et toujours aujourd’hui) de défricher tout un continent encore peu exploré, terre d’accueil pour de nombreux auteur·es : le cinéma autoproduit. Cinemabrut, c’est treize années d’engagement à tisser un réseau autour du cinéma autoproduit, de détermination à le promouvoir et le défendre et d’initiatives pour offrir une plateforme d’échanges et d’amitiés artistiques solides. ▬ FIN DE SEMAINE Fin De Semaine est né de l’envie de relever la tête dans un contexte mondial anxiogène. Fin De Semaine, c’est l’envie de vous proposer des soirées pas forcément en soirée. Fin De Semaine c’est la fête à toute heure, on organise des boums pour que vous soyez en forme avant de partir en after. Fin De Semaine ne se cantonne pas à un genre, on va faire des concerts remplis de bruits et de fureur, des dj sets pour vous faire suer avec bonne humeur, des performances, des expos, et tout ce dont on aura envie. Fin De Semaine va travailler avec les groupes d’ici et d’ailleurs, les petits labels qui mettent leur cœur dans ce qu’ils proposent, les artistes qui ont envie d’en découdre. Fin De Semaine fera la teuf dans les lieux safe, où les « phobes » n’auront pas leur place. Au cas où vous n’auriez pas retenu le nom du collectif, on s’appelle Fin De Semaine, et on va tout casser chez vous, mais avec le sourire.

Le Fuzz 12 rue Bussy l'indien 13006 Marseille



2021-10-29T22:00:00 2021-10-29T01:30:00