Cinéma Yurt Bischwiller, mardi 23 avril 2024.

Cinéma Yurt Bischwiller Bas-Rhin

Turquie, 1996. Ahmet, 14 ans, est dévasté lorsque sa famille l’envoie dans un pensionnat religieux (Yurt). Pour son père récemment converti, c’est un chemin vers la rédemption et la pureté. Pour lui, c’est un cauchemar. Le jour, il fréquente une école privée laïque et nationaliste ; le soir, il retrouve son dortoir surpeuplé, les longues heures d’études coraniques et les brimades. Mais grâce à son amitié avec un autre pensionnaire, Ahmet défie les règles strictes d’un système qui ne vise qu’à embrigader la jeunesse.

Réalisateur Nehir Tuna.

Avec Doga Karakas, Can Bartu Aslan, Ozan Çelik.

Durée 1h56

Genre Drame En VOST

https://mac-bischwiller.fr/agenda/yurt/ EUR.

Début : 2024-04-23 20:00:00

fin : 2024-04-23 21:56:00

31 rue de Vire

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est billetterie@mac-bischwiller.fr

