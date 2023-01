Cinéma : Voyage à Tokyo Centre Paris Anim’Clavel Paris Catégories d’Évènement: île de France

. gratuit Inscription sur place au Centre Clavel Chaque mois, le centre Paris Anim’ Clavel propose des projections gratuites ! Au programme ce mois-ci : Voyage à Tokyo un film émouvant et plein d’humanité. Synopsis Un couple âgé entreprend un voyage pour rendre visite à ses enfants. D’abord accueillis avec les égards qui leur sont dus, les parents s’avèrent bientôt dérangeants. Seule Noriko, la veuve de leur fils mort à la guerre, semble réellement contente de les voir et trouve du temps à leur consacrer. Les enfants, quant à eux, se cotisent pour leur offrir un séjour dans la station thermale d’Atami, loin de Tokyo… Fiche Technique Réalisation : Yasujirô OZU (1953) Long-métrageDurée : 2h16 min Des films gratuits tout au long de l’année Les Centres Paris Anim’ et la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement proposent des projections gratuites tout au long de l’année. Profitez-en ! Centre Paris Anim’Clavel 24 bis rue clavel 75019 Paris Contact : 0142408778 https://www.facebook.com/CentreClavel https://www.facebook.com/CentreClavel https://ligueo.ligueparis.org/

