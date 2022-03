CINÉMA : VOLVER Saint-Félix-de-Lodez, 18 mars 2022, Saint-Félix-de-Lodez.

CINÉMA : VOLVER Saint-Félix-de-Lodez

2022-03-18 20:00:00 – 2022-03-18 22:00:00

Saint-Félix-de-Lodez Hérault

3.5 EUR Projection de “Volver” de Pedro Almodóvar, avec Penélope Cruz.

Trois générations de femmes survivent à la folie, à la superstition et même à la mort grâce à leur bonté et à une vitalité sans limites. Il y a Raimunda, mariée à un chômeur, et sa fille ; Sole, sa sœur coiffeuse ; et leur mère, morte dans un incendie… Un chef- d’œuvre d’Almodóvar tourné dans la Mancha, sa terre d’enfance.

Par l’association Objectif Cinéma

objectif.cinema@orange.fr +33 6 60 76 82 86

Saint-Félix-de-Lodez

