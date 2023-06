Nuits Atypiques – projection Al mièi dels vergièrs Cinéma Vog Cudos, 10 juillet 2023, Cudos.

Cudos,Gironde

Toutes les semaines, Jean-Luc Granet vend ses fruits au marché de Langon et de Bazas. Fils et petit-fils de paysans de l’Agenais, Jean-Luc Granet, né en 1959, passe une grande partie de sa vie au milieu de ses arbres fruitiers. Il nous communique sa passion pour ses vergers, nous fait découvrir les variétés qu’il cultive et évoque les dangers qui menacent ses arbres, le gel ou la sécheresse. Il nous explique comment il commercialise ses fruits et nous l’accompagnons sur les marchés ou chez des grossistes de la région. Il nous parle également de ses engagements en faveur de la langue et de la culture occitanes qui l’ont conduit à se présenter à plusieurs élections.

Film documentaire en occitan de Patric La Vau..

2023-07-10 à ; fin : 2023-07-10 . EUR.

Cinéma Vog rue du Palais de Justice

Cudos 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Every week, Jean-Luc Granet sells his fruit at the Langon and Bazas markets. Son and grandson of Agenais farmers, Jean-Luc Granet, born in 1959, spends a large part of his life surrounded by his fruit trees. He shares with us his passion for his orchards, introduces us to the varieties he grows and discusses the dangers that threaten his trees, such as frost and drought. He explains how he markets his fruit, and we accompany him to markets and wholesalers in the region. He also tells us about his commitment to the Occitan language and culture, which has led him to stand in several elections.

Documentary film in Occitan by Patric La Vau.

Cada semana, Jean-Luc Granet vende su fruta en los mercados de Langon y Bazas. Hijo y nieto de agricultores de Agenais, Jean-Luc Granet, nacido en 1959, pasa gran parte de su vida rodeado de sus árboles frutales. Comparte con nosotros su pasión por sus huertos, nos habla de las variedades que cultiva y de los peligros que amenazan a sus árboles, como las heladas y la sequía. Nos explica cómo comercializa su fruta y le acompañamos a los mercados y mayoristas de la región. También nos habla de su compromiso con la lengua y la cultura occitanas, que le ha llevado a presentarse a varias elecciones.

Documental en occitano de Patric La Vau.

Jede Woche verkauft Jean-Luc Granet sein Obst auf den Märkten von Langon und Bazas. Jean-Luc Granet, Sohn und Enkel von Bauern aus dem Agenais, wurde 1959 geboren und verbringt einen großen Teil seines Lebens inmitten seiner Obstbäume. Er vermittelt uns seine Leidenschaft für seine Obstgärten, zeigt uns die Sorten, die er anbaut, und spricht über die Gefahren, die seinen Bäumen drohen, wie Frost oder Dürre. Er erklärt uns, wie er sein Obst vermarktet und wir begleiten ihn auf Märkte oder zu Großhändlern in der Region. Er erzählt uns auch von seinem Engagement für die okzitanische Sprache und Kultur, das ihn dazu veranlasst hat, bei mehreren Wahlen zu kandidieren.

Dokumentarfilm in okzitanischer Sprache von Patric La Vau.

