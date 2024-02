Cinéma VIVRE AVEC LES LOUPS Saint-Affrique, mardi 13 février 2024.

Cinéma VIVRE AVEC LES LOUPS Saint-Affrique Aveyron

Le réalisateur nous parle du loup d’une manière totalement nouvelle et inattendue. Il y aura bientôt des loups un peu partout en France. Il faut donc apprendre à vivre avec les loups .

Dépassant les postures polémiques, l’auteur nous amène de manière sensible et cinématographique à percevoir différemment la nature qui nous entoure et les animaux qui l’habitent chevreuils, chamois, bouquetins… Un voyage de Jean-Michel Bertrand avec de surprenantes rencontres, humaines et animales, avec son style inimitable, le réalisateur nous entraîne dans des réflexions naturalistes et philosophiques sur la nature.

De et par Jean-Michel Bertrand .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13

fin : 2024-02-13

Boulevard Carnot

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

L’événement Cinéma VIVRE AVEC LES LOUPS Saint-Affrique a été mis à jour le 2024-02-08 par OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT