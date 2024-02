Cinéma Vivants CAPVERN LES BAINS Capvern, mercredi 27 mars 2024.

Cinéma Vivants CAPVERN LES BAINS Capvern Hautes-Pyrénées

Drame de Alix Delaporte

Avec Alice Isaaz, Roschdy Zem, Vincent Elbaz

Durée 1h23

Gabrielle, 30 ans, intègre une prestigieuse émission de reportages. Elle doit très vite trouver sa place au sein d’une équipe de grands reporters. Malgré l’engagement de Vincent, leur rédacteur en chef, ils sont confrontés au quotidien d’un métier qui change, avec des moyens toujours plus réduits, face aux nouveaux canaux de l’information. Habités par leur passion pour la recherche de la vérité, leur sens de l’humour et de la solidarité, ils vont tout tenter pour retrouver la foi de leurs débuts et se réinventer. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 20:30:00

fin : 2024-03-27

CAPVERN LES BAINS Au cinéma Agnès Varda

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie

