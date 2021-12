Paris Cinéma Écoles île de France, Paris Cinéma: Viktor et Viktoria Cinéma Écoles Paris Catégories d’évènement: île de France

Cinéma: Viktor et Viktoria Cinéma Écoles, 28 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 28 janvier 2022

Les cinéastes juifs dans le cinéma de la République de Weimar – Un cycle à l’occasion la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste. Un film réalisé par Reinhold Schünzel, Allemagne, 1933, 99min, en allemand sous-titré en français. Avec Renate Müller, Hermann Thimig, Adolf Wohlbrück, Hilde Hildebrand, Aribert Wäscher. Susanne, une jeune chanteuse, remplace Viktor, un imitateur de dames malade, et incarne désormais un homme qui imite de femmes sur scène. Susanne est aussitôt engagée par un agent de théâtre et part en tournée à grand succès avec Viktor. Tout se passe mieux qu’ils auraient pu l’imaginer, jusqu’à ce que Robert, un gentleman et coureur de jupons, les démasque à Londres. Reinhold Schünzel est né à Hambourg en 1888. Après avoir suivi une formation de commerçant, il commence à travailler tout en faisant la figuration à côté, puis devient acteur sur des scènes à Hambourg, Berne et Berlin. Il tourne ses propres films dans les années 30, bien que cela devienne de plus en plus difficile. En 1937, il émigre finalement aux États-Unis. Après la guerre, il retourne en Allemagne et meurt en 1954 à Munich. Avec l’aimable soutien de la Fondation Friedrich-Wilhelm-Murnau. Vivez avec nous cette expérience exceptionnelle ! photo : © Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung Cinéma Écoles 23 Rue des Écoles Paris 75005 Contact : 0144439230 info-paris@goethe.de http://www.goethe.de/paris Cinéma

