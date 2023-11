Spectacle intéractif / La magie de Charles cinéma Vieux-Boucau-les-Bains, 2 janvier 2024, Vieux-Boucau-les-Bains.

Vieux-Boucau-les-Bains,Landes

Spectacle de magie interactif et familial.

Les grands classiques de la magie vous seront proposés comme les cartes, cordes, anneaux, foulards, pièces, feu et de nombreuses autres surprises pour l’émerveillement de tous !.

2024-01-02 fin : 2024-01-02 . .

cinéma

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



Interactive and family magic show

The great classics of magic will be proposed such as cards, ropes, rings, scarves, coins, fire and many other surprises for the amazement of all!

Espectáculo de magia interactivo y familiar.

¡Se ofrecerán los grandes clásicos de la magia como cartas, cuerdas, anillos, pañuelos, monedas, fuego y muchas otras sorpresas para asombro de todos!

Interaktive Zaubershow für die ganze Familie.

Es werden die Klassiker der Zauberei wie Karten, Seile, Ringe, Tücher, Münzen, Feuer und viele andere Überraschungen geboten, die alle zum Staunen bringen werden!

