Séances de Cinéma d’Albret / Linda veut du poulet Cinéma Vieux-Boucau-les-Bains, 27 octobre 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Vieux-Boucau-les-Bains,Landes

Non, ce n’est pas Linda qui a pris la bague de sa mère Paulette ! Cette punition est parfaitement injuste !… Et maintenant Paulette ferait tout pour se faire pardonner, même un poulet aux …

Le cinéma d’Albret réouvre ses portes, retrouvez le programme détaillé sur le site : www.famasocinemas.com.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . .

Cinéma

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



No, it wasn’t Linda who took her mother Paulette’s ring! This punishment is totally unfair! And now Paulette will do anything to make it up to her, even …

The Albret cinema reopens its doors, see the detailed program on the website: www.famasocinemas.com

¡No, no fue Linda quien cogió el anillo de su madre Paulette! ¡Este castigo es totalmente injusto! Y ahora Paulette hará cualquier cosa para compensarla, incluso un pollo…

El cine Albret reabre sus puertas, con un programa completo en la página web: www.famasocinemas.com

Nein, es war nicht Linda, die den Ring ihrer Mutter Paulette genommen hat! Diese Strafe ist absolut ungerecht! Und jetzt würde Paulette alles tun, um es wieder gut zu machen, sogar ein Huhn mit …

Das Kino in Albret öffnet wieder seine Pforten, das detaillierte Programm finden Sie auf der Website: www.famasocinemas.com

Mise à jour le 2023-10-10 par OTI LAS