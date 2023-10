Séances de Cinéma d’Albret / Marie-Line et son juge Cinéma Vieux-Boucau-les-Bains, 15 octobre 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Vieux-Boucau-les-Bains,Landes

Marie-Line, 20 ans, est une serveuse énergique et bruyante. Sa rencontre avec un juge bougon et déprimé qui l’engage comme chauffeur, va bouleverser sa vie.

Retrouvez le programme détaillé sur le site : www.famasocinemas.com.

Cinéma

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



Marie-Line, 20, is a noisy, energetic waitress. Her life is turned upside down when she meets a grumpy, depressed judge who hires her as his chauffeur.

Detailed program at: www.famasocinemas.com

Marie-Line, de 20 años, es una ruidosa y enérgica camarera. Su vida da un vuelco cuando conoce a un juez gruñón y deprimido que la contrata como chófer.

Para conocer todos los detalles del programa, visite: www.famasocinemas.com

Die 20-jährige Marie-Line ist eine energische und laute Kellnerin. Als sie einen mürrischen und depressiven Richter kennenlernt, der sie als Chauffeurin einstellt, wird ihr Leben auf den Kopf gestellt.

Das detaillierte Programm finden Sie auf der Website: www.famasocinemas.com

