Séances de Cinéma d’Albret / Le proces Goldman Cinéma Vieux-Boucau-les-Bains, 13 octobre 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Vieux-Boucau-les-Bains,Landes

Cédric Kahn, Nathalie Hertzberg

En avril 1976, débute le deuxième procès de Pierre Goldman, militant d’extrême gauche, condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité…

Le cinéma d’Albret réouvre ses portes, retrouvez le programme détaillé sur le site : www.famasocinemas.com.

Cinéma

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



April 1976 saw the start of the second trial of Pierre Goldman, the extreme left-wing activist sentenced in the first instance to life imprisonment…

The cinema d’Albret is reopening its doors, and you can find the detailed program on the website: www.famasocinemas.com

En abril de 1976 comienza el segundo juicio de Pierre Goldman, militante de extrema izquierda condenado en primera instancia a cadena perpetua…

El cine Albret reabre sus puertas, y puede consultar el programa detallado en la página web: www.famasocinemas.com

Im April 1976 beginnt der zweite Prozess gegen Pierre Goldman, einen linksradikalen Aktivisten, der in erster Instanz zu lebenslanger Haft verurteilt wurde…

Das Kino von Albret öffnet wieder seine Türen, das detaillierte Programm finden Sie auf der Website: www.famasocinemas.com

Mise à jour le 2023-10-09 par OTI LAS