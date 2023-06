CinéMA #96 Paraíso Cinéma Victor Hugo Besançon, 2 juin 2023, Besançon.

CinéMA #96 Paraíso Vendredi 2 juin, 20h00 Cinéma Victor Hugo Gratuit

Un film documentaire de Sergio Tréfaut – 2021 – 85 min

Vendredi 2 juin 2023 à 20h, Cinéma Victor Hugo, Besançon

Rio de Janeiro, dans les jardins du Palacio do Catete rendus au public depuis la fin de la dictature et l’installation de la capitale du Brésil à Brasilia, tous les jours, des femmes et des hommes d’âge canonique viennent chanter des standards de la musique brésilienne accompagnés de quelques instruments acoustiques. Ils sont à la fois chanteurs, chanteuses mais aussi public au milieu des autres spectateurs. Ces concerts hors du temps sont parfois interrompus par des incursions dans leur vie quotidienne, chez eux, dans la grande ville.

Informations et renseignements :

03.81.83.40.60 contact@maisondelarchi-fc.fr

Cinéma Victor Hugo 6 rue gambetta besançon 25000 Besançon 25000 République Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03.81.83.40.60 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maisondelarchi-fc.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@maisondelarchi-fc.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T20:00:00+02:00 – 2023-06-02T22:30:00+02:00

2023-06-02T20:00:00+02:00 – 2023-06-02T22:30:00+02:00

cinéma Paraiso