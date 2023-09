Rencontres cinéma et société – Sport – Grand écran Cinéma Véo Tulle, 28 septembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Pour la deuxième année consécutive, les Rencontres Cinéma et Société questionneront les relations entre sport et cinéma. En partenariat avec l’association Autour du 1er Mai. « Le cinéma ment, pas le sport ». Cette citation de Jean-Luc Godard introduit le film l’Empire de la perfection, qui ouvrira les Rencontres Cinéma. Elle pourrait être le fil rouge de notre festival, tant les films que nous allons programmer questionnent cette relation de la caméra aux corps des sportifs : comment filmer l’exploit ? les cors qui travaillent, les personnalités qui se construisent dans les pratiques sportives..

2023-09-28 fin : 2023-10-01 . .

Cinéma Véo

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



For the second year running, Rencontres Cinéma et Société will explore the relationship between sport and cinema. In partnership with the Autour du 1er Mai association. « Cinema lies, not sport ». This quote from Jean-Luc Godard introduces the film Empire of Perfection, which opens the Rencontres Cinéma. It could be the common thread running through our festival, as the films we’ll be programming question this relationship between the camera and athletes’ bodies: how do you film the feat? the horns that work, the personalities that are built up through sporting practices.

Por segundo año consecutivo, los Rencontres Cinéma et Société abordarán la relación entre el deporte y el cine. En colaboración con la asociación Autour du 1er Mai. « El cine miente, el deporte no ». Esta cita de Jean-Luc Godard introduce la película El imperio de la perfección, que inaugura los Encuentros Cinematográficos. Podría ser el hilo conductor de nuestro festival, ya que las películas que proyectaremos cuestionan la relación entre la cámara y los cuerpos de los deportistas: ¿cómo filmar la hazaña, el corazón trabajador, las personalidades que se forjan a través del deporte?

Im zweiten Jahr in Folge werden die Rencontres Cinéma et Société die Beziehungen zwischen Sport und Kino hinterfragen. In Partnerschaft mit dem Verein Autour du 1er Mai. « Das Kino lügt, der Sport nicht ». Dieses Zitat von Jean-Luc Godard leitet den Film L’Empire de la perfection ein, der die Rencontres Cinéma eröffnen wird. Es könnte der rote Faden unseres Festivals sein, denn die Filme, die wir programmieren werden, hinterfragen diese Beziehung der Kamera zu den Körpern der Sportler: Wie filmt man die Leistung? die Hühneraugen, die arbeiten, die Persönlichkeiten, die sich in den sportlichen Praktiken aufbauen.

