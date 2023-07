Visite virtuelle de l’ARENA Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One Saint-Chamond, 16 septembre 2023, Saint-Chamond.

Visite virtuelle de l’ARENA 16 et 17 septembre Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One

Le temps du week-end, le cinéma accueille quatre panneaux d’exposition et une vidéo vous permettant de visualiser l’extérieur et l’intérieur de l’ARENA, équipement polyvalent qui accueille de grands évènements sportifs internationaux et héberge à l’année l’équipe du Saint-Chamond Basket Vallée du Gier (SCBVG) évoluant en pro B.

Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One 2 rue Maurice Bonnevialle Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Izieux Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 22 12 18

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T21:00:00+02:00

Archives municipales