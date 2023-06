Il était une fille Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Chamond Il était une fille Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One Saint-Chamond, 1 juillet 2023, Saint-Chamond. Il était une fille Samedi 1 juillet, 10h30 Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One Entrée libre Une histoire qui commence mal… très mal. La fin ne dépend que de toi, public ! Qui de Cendrillon ? Qui de Peau d’Âne ? Vous êtes-vous déjà posé la question ? Un spectacle interactif où se mêlent le conte et l’improvisation théâtrale. Du jamais vu ! Venez voir. Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One 2 rue Maurice Bonnevialle Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Izieux Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 22 12 18 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T10:30:00+02:00 – 2023-07-01T11:30:00+02:00

2023-07-01T10:30:00+02:00 – 2023-07-01T11:30:00+02:00 ©Maries-Eve Danis/Claire Rousseau Détails Catégories d’Évènement: Loire, Saint-Chamond Autres Lieu Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One Adresse 2 rue Maurice Bonnevialle Saint-Chamond Ville Saint-Chamond Departement Loire Lieu Ville Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One Saint-Chamond

Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One Saint-Chamond Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-chamond/

Il était une fille Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One Saint-Chamond 2023-07-01 was last modified: by Il était une fille Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One Saint-Chamond Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One Saint-Chamond 1 juillet 2023