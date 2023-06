Lancement du Label 100% EAC avec Pop 119 Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Chamond Lancement du Label 100% EAC avec Pop 119 Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One Saint-Chamond, 30 juin 2023, Saint-Chamond. Lancement du Label 100% EAC avec Pop 119 Vendredi 30 juin, 19h00 Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One Entrée libre Lancement du Label 100% EAC avec l’ensemble vocal POP119 et un projet inédit. Le groupe créé en 2018 à Saint-Chamond par Ludovic Pyckaert a réalisé cette année un album de créations originales intitulé Deux mondes. Dans cette nouvelle aventure, les POP 119 ont été rejoints par des musiciens professionnels de renom. Ils vous donnent rendez-vous pour la sortie de leur album et présenter quelques titres en avant-première. Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One 2 rue Maurice Bonnevialle Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Izieux Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 22 12 18 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T19:00:00+02:00 – 2023-06-30T20:00:00+02:00

2023-06-30T19:00:00+02:00 – 2023-06-30T20:00:00+02:00 ©POP119 Détails Catégories d’Évènement: Loire, Saint-Chamond Autres Lieu Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One Adresse 2 rue Maurice Bonnevialle Saint-Chamond Ville Saint-Chamond Departement Loire Lieu Ville Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One Saint-Chamond

Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One Saint-Chamond Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-chamond/

Lancement du Label 100% EAC avec Pop 119 Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One Saint-Chamond 2023-06-30 was last modified: by Lancement du Label 100% EAC avec Pop 119 Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One Saint-Chamond Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One Saint-Chamond 30 juin 2023