Concert pédagogique Beatbox avec Rewind Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One Saint-Chamond, 28 juin 2023, Saint-Chamond.

Concert pédagogique Beatbox avec Rewind Mercredi 28 juin, 19h00 Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One Entrée libre

Le Human Beatbox (ou boîte à rythme humaine) est un art qui consiste à imiter vocalement les sons de boîtes de rythmes, et de nombreux autres instruments. Willy Amarat, alias Rewind, pratique cette discipline depuis plus de 20 ans. Après un temps de démonstration, il vous plongera dans l’histoire du beatbox des années 80 à nos jours et insistera sur la façon dont les musiques traditionnelles ont toujours utilisé ces techniques vocales.

Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One 2 rue Maurice Bonnevialle Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Izieux Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 22 12 18

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T19:00:00+02:00 – 2023-06-28T20:00:00+02:00

©Rewind