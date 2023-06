Ateliers d’initiation au Human Beatbox avec Rewind Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Chamond Ateliers d’initiation au Human Beatbox avec Rewind Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One Saint-Chamond, 28 juin 2023, Saint-Chamond. Ateliers d’initiation au Human Beatbox avec Rewind Mercredi 28 juin, 14h00 Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One Entrée libre Le Human Beatbox est l’art de reproduire de la musique à partir de la bouche. Découvrez les bases techniques de cette forme d’expression originale et et venez créer un instrumental par l’intermédiaire de la loopstation (boucleur).

En partenariat avec les centres sociaux de Saint-Chamond. Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One 2 rue Maurice Bonnevialle Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Izieux Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 22 12 18 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Loire, Saint-Chamond

Lieu
Cinéma Véo Grand Lumière – Hall-In-One

Adresse
2 rue Maurice Bonnevialle Saint-Chamond

Ville
Saint-Chamond

Departement
Loire

