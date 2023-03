Avant-première « Sur les chemins noirs » Cinéma Véo Grand central Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Avant-première « Sur les chemins noirs » Cinéma Véo Grand central, 19 mars 2023, Colomiers. Avant-première « Sur les chemins noirs » Dimanche 19 mars, 10h20 Cinéma Véo Grand central Dimanche 19 mars (horaire en cours de programmation), le cinéma Véo Grand Central de Colomiers vous propose une séance en avant-première pour le film « Sur les chemins noirs » , le drame de Denis Imbert avec Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny Duperey. Réalisé par Denis Imbert Durée : 1h 35min – Genre : Drame Synopsis Librement inspiré de Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson (2016). Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans un coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser la France à pied du Mercantour au Cotentin. Un voyage unique et hors du temps à la rencontre de l’hyper-ruralité, de la beauté de la France et de la renaissance de soi. Tarif unique : 6 € (& 4,50 € pour les moins de 14 ans) Horaires En cours de programmation Détails sur le lieu: Cinéma Veo Grand Central 10 allée du Rouergue Cinéma Véo Grand central Allée du Rouergue Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Cinéma Véo Grand central

