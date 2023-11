Conférence « Imagine que l’argent n’existe plus » par Bilbo CALVEZ Cinéma Vautier Elne Elne, 25 novembre 2023, Elne.

Bilbo Calvez nous vient de Berlin, spécialement pour l’occasion.

C’est la première fois qu’elle présente en France son film-documentaire « 2114 » ( pot-pourri de ses discours, interviews et événements artistiques, en allemand donc, en partie sous-titré en français, en partie Voice-Over en français) et son livre.

Née en France, elle a choisi les pays germanophones pour développer ses talents de communicante et de réalisatrice puis de conférencière en présentant tout ce qui lui semble bon pour co-créer ensemble un monde meilleur.

Bilbo se présente :

Après avoir passé plus de la moitié de ma vie dans les salles de montage télévision et cinéma, j’ai enfin écouté ma petite voix intérieure qui essayait, jusque là en vain, de me faire comprendre que ce n’était pas parce que j’avais du talent dans mon métier qu’il devait forcément être la mission de ma vie. C’était en 2012.

En 2013, j’avais déjà présenté deux expositions artistique en solo : « Publik-Privat », un projet photographique dévoilant la connection entre nos deux hémisphères cérébraux avec les deux parties gauche et droite de notre visage et « Faces of love », un projet multimédia sur l’influence des relations amoureuses à long terme sur l’apparence morphologique de chaque couple.

En 2014, je me suis retrouvée sur une scène devant la porte de Brandebourg à Berlin lors d’une manifestation pour la paix dans le monde où j’ai expliqué à 2500 personnes que je venais du futur et que dans mon présent l’argent avait été aboli pour être remplacé par la confiance.

Et c’est là que commence le film-documentaire « 2114 ».

Cinéma Vautier Elne Espace Gavroche : Bd Voltaire, Elne Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468373430 http://www.cinemaginaire.org [{« type »: « email », « value »: « aileuniverselle66@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

