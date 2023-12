Diffusion Le Songe d’une Nuit d’été, par l’Opéra National de Paris Cinéma Vauban Port Vendres Port-Vendres, 15 décembre 2023, Port-Vendres.

Diffusion Le Songe d’une Nuit d’été, par l’Opéra National de Paris Vendredi 15 décembre, 20h30 Cinéma Vauban Port Vendres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:30:00+01:00

Fin : 2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:30:00+01:00

DIFFUSION : SOIRÉE EXCEPTIONNELLE : LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

Vendredi 15 décembre 20h30 au Vauban.

Dans le cadre de son partenariat avec Micro-Folie, l’Opéra national de Paris a le plaisir de proposer au réseau la diffusion gratuite du ballet Le Songe d’une nuit d’été, adapté de l’œuvre de William Shakespeare, pour une soirée exceptionnelle le vendredi 15 décembre à 20h30 au Vauban.

Nombreux sont les chorégraphes qui ont puisé dans l’œuvre de Shakespeare la matière dramatique de leurs ballets. George Balanchine ne pouvait faire exception. Ainsi, en 1962, il crée pour le New York City Ballet sa propre version de la comédie de Shakespeare sur la musique de Mendelssohn. Fidèle à son vocabulaire qu’il mêle à une subtile pantomime, il déroule en deux actes et six tableaux une intrigue sentimentale complexe. Le Songe d’une nuit d’été est l’un des rares ballets narratifs de George Balanchine. La réalisation des décors et costumes a été confiée à un autre grand magicien de la scène, Christian Lacroix.

Gratuit.

Cinéma Le Vauban

Place Castellane

66660 PORT-VENDRES

04 68 82 60 99

Cinéma Vauban Port Vendres Cinéma Vauban place Castellane, Port-Vendres Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468821157 http://www.cinemaginaire.org/www/php/cine_det.php?id=2 [{« type »: « phone », « value »: « 0468826099 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0975631678 »}]

Opéra ballet