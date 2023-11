Spectacle Familial « Les Souliers de sable », théâtre, ombres et marionnettes d’après le texte de Suzanne Lebeau Cinéma Vauban Port Vendres Port-Vendres, 2 décembre 2023, Port-Vendres.

SPECTACLE FAMILIAL GRATUIT “Les souliers de sable”,

Compagnie “L’hiver nu”

Samedi 2 décembre 17h00 au Vauban

Théâtre, ombres et marionnettes, d’après le texte de Suzanne Lebeau.

Elise et Léo, repliés sur eux-mêmes dans leur petit intérieur douillet, sont effrayés par le monde extérieur et sa dose d’inconnu. Sortir. La grande aventure ! Un voyage initiatique étonnant, une lutte contre le sablier du temps qui file trop vite. Dès 4 ans.

Scénographie : Baptiste Etard / Univers sonore : Pierre Bernert Marionnettes : Juliette Belliard et Pauline Galindo Avec Claire Perraudeau

Cinéma Vauban Port Vendres place Castellane, Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales

2023-12-02T17:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

