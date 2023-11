Documentaire « Nicolas de Staël, la peinture à vif » Cinéma Vauban Port Vendres Port-Vendres Catégories d’Évènement: Port-Vendres

Pyrénées-Orientales Documentaire « Nicolas de Staël, la peinture à vif » Cinéma Vauban Port Vendres Port-Vendres, 28 novembre 2023, Port-Vendres. Documentaire « Nicolas de Staël, la peinture à vif » Mardi 28 novembre, 20h00 Cinéma Vauban Port Vendres DIFFUSION DOCUMENTAIRE AU CINÉMA LE VAUBAN Peintre riche d’une œuvre de plus de mille toiles, Nicolas de Staël (1913-1955) a tout sacrifié à son art. À l’occasion de la grande rétrospective consacrée à Nicolas de Staël au Musée d’Art Moderne de Paris, la Micro-Folie de Port-Vendres vous propose de découvrir le documentaire de François Lévy-Kuentz, un portrait sensible d’un génie tourmenté diffusé en marge d’une exposition au Musée d’Art Moderne de Paris. Coproduction ARTE France, Temps Noir 2023, Durée 52 minutes. Mardi 28 novembre au Cinéma Le Vauban Place Castellane 66660 PORT-VENDRES

⌚20h

Entrée gratuite Cinéma Vauban Port Vendres Cinéma Vauban place Castellane, Port-Vendres Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468821157 http://www.cinemaginaire.org/www/php/cine_det.php?id=2 [{« type »: « email », « value »: « dev.culture@port-vendres.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T20:00:00+01:00 – 2023-11-28T21:00:00+01:00

2023-11-28T20:00:00+01:00 – 2023-11-28T21:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Port-Vendres, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Cinéma Vauban Port Vendres Adresse Cinéma Vauban place Castellane, Port-Vendres Ville Port-Vendres Departement Pyrénées-Orientales Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Cinéma Vauban Port Vendres Port-Vendres latitude longitude 42.520415;3.105617

Cinéma Vauban Port Vendres Port-Vendres Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/port-vendres/