Cinéma “Vaillante” Saint-Lary-Soulan, 3 mars 2022, Saint-Lary-Soulan.

Cinéma “Vaillante” SAINT-LARY-SOULAN Parking du téléphérique Saint-Lary-Soulan

2022-03-03 17:00:00 – 2022-03-03 SAINT-LARY-SOULAN Parking du téléphérique

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan

Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle !

• Port du masque obligatoire dans l’ensemble du Cinéma,

• Pass Sanitaire pour les 12 à 15ans,

• Pass vaccinal pour les +16ans.

TARIFS

Plein tarif 7,00/ Séniors (+60 ans) 6,00 / Tarif étudiants 5,50 / Cartes CE Parvis 4,50

Tarif 14 ans 4,00

1h 33min / Animation, Famille, Comédie

De Laurent Zeitoun, Theodore Ty

Par Jennica Harper, Laurent Zeitoun

Avec Alice Pol, Vincent Cassel, Valérie Lemercier

+33 5 62 39 50 81

Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle !

• Port du masque obligatoire dans l’ensemble du Cinéma,

• Pass Sanitaire pour les 12 à 15ans,

• Pass vaccinal pour les +16ans.

TARIFS

Plein tarif 7,00/ Séniors (+60 ans) 6,00 / Tarif étudiants 5,50 / Cartes CE Parvis 4,50

Tarif 14 ans 4,00

SAINT-LARY-SOULAN Parking du téléphérique Saint-Lary-Soulan

dernière mise à jour : 2022-02-14 par OT de St Lary|CDT65