Cinéma : Vaillante Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Drôme

Cinéma : Vaillante Dieulefit, 16 avril 2022, Dieulefit. Cinéma : Vaillante Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit

2022-04-16 – 2022-04-18 Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve

Dieulefit Drôme Dieulefit Film français . Durée 1h 33min

Animation, Famille, Comédie de Laurent Zeitoun, Theodore Ty

Par Jennica Harper, Laurent Zeitoun

Avec Alice Pol, Vincent Cassel, Valérie Lemercier cinelabor@gmail.com +33 4 75 46 41 57 http://www.cinelabor.com/ Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit

dernière mise à jour : 2022-03-19 par

Détails Catégories d’évènement: Dieulefit, Drôme Autres Lieu Dieulefit Adresse Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Ville Dieulefit lieuville Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Departement Drôme

Dieulefit Dieulefit Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieulefit/

Cinéma : Vaillante Dieulefit 2022-04-16 was last modified: by Cinéma : Vaillante Dieulefit Dieulefit 16 avril 2022 Dieulefit Drôme

Dieulefit Drôme