Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seul ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à New york en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres de Brodway, Georgia y voit une occasion en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle !

Séance à la salle des fêtes de Champdeniers à 15 h.

+33 5 49 25 62 27

