Dans le cadre du 9e Salon du livre préhistoriques au Musée de l’Homme de Neandertal, nous vous proposons pour la Nuit des Musées une table ronde autour du thème « Vraies-Fausses idées en Préhistoire » au cinéma l’Uxello à Vayrac (46).

Cinéma Uxello – Vayrac Place du Cap Del Let, 46110 Vayrac

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

