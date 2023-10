Ciné-débat « Paradis » Cinéma Utopia Tournefeuille Tournefeuille, 17 octobre 2023, Tournefeuille.

Ciné-débat « Paradis » Mardi 17 octobre, 20h30 Cinéma Utopia Tournefeuille Billet à 8€

Paradis

Ciné-débat à 20h30 le 17 octobre, au cinéma Utopia de Tournefeuille

Alexander Abaturov – France / Suisse 2023 – 1h28 – VOSTF

Synopsis : À l’été 2021, une vague de chaleur et une sécheresse exceptionnelle provoquent des incendies géants qui ravagent 19 millions d’hectares dans le nord-est de la Sibérie.

Dans cette région, au cœur de la taïga, le village de Shologon se voile d’un épais nuage de fumée. Les cendres noires portées par le vent propagent des nouvelles alarmantes : la forêt est en feu et les flammes approchent.

Abandonnés par le gouvernement, livrés à eux-mêmes, les habitants doivent s’unir pour combattre le Dragon.

Séance suivie d’une discussion avec un scientifique à propos du changement climatique et des incendies de forêts.

Billet à 8€, plus de détails sur le site de l’Utopia

Cinéma Utopia de Tournefeuille – Imp. du Château, 31170 Tournefeuille

—

Crédit image : Petit à Petit Production – Jour2Fête Distribution

Cinéma Utopia Tournefeuille – Imp. du Château, 31170 Tournefeuille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T20:30:00+02:00 – 2023-10-17T22:00:00+02:00

2023-10-17T20:30:00+02:00 – 2023-10-17T22:00:00+02:00

