Soirée Gabriele Basilico Cinéma Utopia Tournefeuille Tournefeuille Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille

Soirée Gabriele Basilico Cinéma Utopia Tournefeuille, 20 avril 2023, Tournefeuille. Soirée Gabriele Basilico Jeudi 20 avril, 20h30 Cinéma Utopia Tournefeuille HORS LES MURS –

Soirée Gabriele Basilico à l’Utopia Tournefeuille. En partenariat avec la Galerie Le Château d’Eau.

A l’occasion de l’exposition Gabriele Basilico, « Retours à Beyrouth » (jusqu’au 14 mai 2023), séance unique en présence de la réalisatrice Alice Maxia. Places en vente au cinéma et en ligne sur billetweb.fr à partir du 1er avril. Cinéma Utopia Tournefeuille Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.cinemas-utopia.org/toulouse/index.php?id=5262&mode=film »}, {« link »: « https://chateaudeau.toulouse.fr/agenda/exposition/gabriele-basilico-retours-a-beyrouth/ »}, {« link »: « https://www.billetweb.fr/gabriele-basilico-la-photograpie-au-cinema-projection-rencontre »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-20T20:30:00+02:00 – 2023-04-20T21:30:00+02:00

2023-04-20T20:30:00+02:00 – 2023-04-20T21:30:00+02:00 #cinéma #filmdocumentaire ©Affiche du film d’Alice Maxia

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Tournefeuille Autres Lieu Cinéma Utopia Tournefeuille Adresse Tournefeuille Ville Tournefeuille Departement Haute-Garonne Lieu Ville Cinéma Utopia Tournefeuille Tournefeuille

Cinéma Utopia Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournefeuille/

Soirée Gabriele Basilico Cinéma Utopia Tournefeuille 2023-04-20 was last modified: by Soirée Gabriele Basilico Cinéma Utopia Tournefeuille Cinéma Utopia Tournefeuille 20 avril 2023 Cinéma Utopia Tournefeuille Tournefeuille TOURNEFEUILLE

Tournefeuille Haute-Garonne