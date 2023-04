Géographie des oppressions LGBTQIA+ Cinéma Utopia Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Géographie des oppressions LGBTQIA+ Cinéma Utopia, 17 mai 2023, Toulouse. Géographie des oppressions LGBTQIA+ Mercredi 17 mai, 18h00 Cinéma Utopia espace public L’idée est de pouvoir discuter du sujet de la diversité dans différents quartiers de la ville, même là où ces questions sont difficiles à aborder, en présentant sur place une exposition sur le thème.

exposition d’une vidéo-portrait de personnes Lgbt. Iels se sont posé é s devant la camera pendant 2 minutes dans un environnement urbain, sans voix et sans mouvement. Ensuite, elle ont répondu à deux questions, 1) “Où vous vous sentez bien ? »

2) “Où vous vous sentez pas bien ? »

Ce sont les réponses imprimées qui sont exposées avec les vidéos-portrait dans l’espace public.

Au cours de l’exposition, nous poserons les mêmes questions au public et nous exposerons leurs réponses. Où se sentent-ils à l’aise dans leur propre diversité ?

L’objectif est de créer un lien entre les portraits et les observateurs, d’ouvrir un débat sur l’appartenance, le respect et la diversité dans la ville. Cinéma Utopia 59 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://lh3.googleusercontent.com/e4rdhUGF3Yvo7sy2fOd_yHkPtqNnOkztG-fkaoQZB0Qj_9Cn0R3pHB5UoDvUYaBTlcrZt5fk_bwXkxefKNOemrfM-2BSijTJt42fCwYv1SaTOsBMbknMp_c0P933T8wMiA=w2393 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-17T18:00:00+02:00 – 2023-05-17T21:00:00+02:00

2023-05-17T18:00:00+02:00 – 2023-05-17T21:00:00+02:00 exposition oppressions École citoyenne

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Cinéma Utopia Adresse 59 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age min 11 Age max 99 Lieu Ville Cinéma Utopia Toulouse

Cinéma Utopia Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Géographie des oppressions LGBTQIA+ Cinéma Utopia 2023-05-17 was last modified: by Géographie des oppressions LGBTQIA+ Cinéma Utopia Cinéma Utopia 17 mai 2023 Cinéma Utopia Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne