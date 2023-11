écrans urbains #6 cinéma Utopia Bordeaux Bordeaux, 7 novembre 2023, Bordeaux.

écrans urbains #6 Mardi 7 novembre, 20h00 cinéma Utopia Bordeaux droit d’entrée : 7 €

arc en rêve centre d’architecture, propose

le cycle de films écrans urbains ville architecture paysage.

Organisé en partenariat avec le cinéma Utopia

pour explorer les liens entre architecture et cinéma.

———

Los Angeles Plays Itself de Thom Andersen

États-Unis, 2003, n&b et couleur, 2h50 avec entracte, VOSTFR

Séance proposée par l’association Monoquini

Présentation du film par Bertrand Grimault, programmateur indépendant et Christophe Catsaros, responsable des éditions d’arc en rêve.

Los Angeles : une icône. La « ville-monde », la cité des anges, usine à rêves et creuset de la culture de masse mondiale alimenté par Disneyland et Hollywood, Los Angeles qui doit son développement à l’industrie du cinéma et dont l’image nous est devenue familière au travers de plus d’un siècle de films.

Longtemps resté invisible pour des questions de droits, du fait des quelque 200 extraits filmiques qui le composent, Los Angeles Plays Itself est un essai-fleuve de près de trois heures qui se présente comme un plaidoyer en faveur d’une ville, de son architecture et de ses habitants, que le cinéma hollywoodien aurait maltraité, négligé et plus rarement célébré. C’est-à-dire que Thom Andersen, s’il est né à Chicago, nourrit une profonde affection à l’égard de sa ville adoptive, berceau du cinéma comme du rock’n’roll. Lui-même cinéaste, critique et enseignant en cinéma, Andersen est aussi connu pour être un amateur d’architecture moderniste et on sait qu’à ce titre Los Angeles est un musée à ciel ouvert. Dans la première partie intitulée « La ville comme décor », il est ainsi largement question des créations de Frank Lloyd Wright, Richard Neutra, John Lautner, Pierre Koenig et de bâtiments emblématiques tels que le Bradbury Building ou la gare ferroviaire d’Union Station – lieux d’une longue tradition cinématographique traversés par plusieurs générations d’acteurs et quantités de fictions – autant que de l’architecture vernaculaire et de l’esthétique Doo-Woop toute en paraboles des motels, coffee shops et stations services, contemporaine de la conquête spatiale et emblématique d’un imaginaire collectif, que l’appétit des promoteurs immobiliers a tendance à faire progressivement disparaître du paysage au profit de gratte-ciel de verre et d’acier. La forme d’une ville change plus vite, hélas, que le cœur des mortels, a écrit Baudelaire. En effet, cette première partie est surtout une élégie dédiée à un monde disparu dont le cinéma a gardé une trace, confirmant ainsi sa valeur documentaire : transformation incessante, disparition des quartiers populaires, désertification du centre ville, gentrification des interstices défrichés par des populations déclassées… Bunker Hill et le funiculaire de Angel’s Flight ne sont plus que des souvenirs ravivés par les romans de John Fante et The Exiles, le film que Kent MacKenzie réalisa en 1961 sur une communauté d’Amérindiens exilés dans la mégapole.

La deuxième partie, « La ville comme personnage », analyse le rapport conscient des réalisateurs à Los Angeles, qui ont en fait une entité quasi organique – un paysage qui devient un personnage – depuis Assurance sur la mort de Billy Wilder (1944), où la ville semble inspirer les crimes que ses protagonistes commettent, jusqu’à Model Shop de Jacques Demy (1969), où un personnage, en contradiction avec le sentiment général, déclare que la ville est « pure poésie ».

Enfin, la troisième partie, « La ville comme sujet », s’intéresse à des films qui, tels Chinatown de Roman Polanski (1974), se sont penchés sur l’histoire même de Los Angeles, dans ses replis les plus secrets et les plus inavouables, alimentant les légendes urbaines. En guise de conclusion, Los Angeles Plays Itself revient sur des productions indépendantes à petit budget des années 70 et 80 réalisées dans la tradition du néoréalisme et montrant le quotidien de communautés peu représentées ou caricaturées dans le cinéma dominant, révélant ainsi une dimension sociale souvent occultée par les clichés d’une Californie radieuse.

Bertrand Grimault

cinéma Utopia Bordeaux 5 Place Camille Julian Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T20:00:00+01:00 – 2023-11-07T21:30:00+01:00

