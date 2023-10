Cet évènement est passé Ici Brazza cinéma Utopia Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Ici Brazza Dimanche 22 octobre, 14h00 cinéma Utopia Bordeaux projection suivie d'un échange avec le réalisateur

Une zone en friche vit ses dernières heures. 53 hectares à bâtir pour un vaste projet immobilier dans l’air du temps. Chronique d’un terrain vague en transformation, le film scrute l’annonce d’un « nouvel art de vivre » dans la réalité brute du terrain.

C'est sans surprise que la nouvelle réalité promise ressemble à s'y méprendre à une modélisation sur AutoCAD.

