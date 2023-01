5 films sur l’adolescence cinéma Utopia Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

5 films sur l’adolescence cinéma Utopia Bordeaux, 28 janvier 2023, Bordeaux. 5 films sur l’adolescence Samedi 28 janvier, 11h30 cinéma Utopia Bordeaux

Entrée payante

Programmation spéciale le 28 janvier 2023 au Cinéma Utopia dans le cadre de l’exposition Salle de classe, architecture de l’adolescence cinéma Utopia Bordeaux 5 Place Camille Julian Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.arcenreve.eu/rencontre/projection/5-films-sur-ladolescence »}] 5 films sur l’adolescence le 28 janvier de 11:30 à 23:00 au cinéma Utopia Bordeaux

Pour cette nouvelle année, arc en rêve, en collaboration avec le cinéma Utopia, vous invite à la projection de cinq films le 28 janvier 2023.

Dans le cadre de l’exposition Salle de classe, qui s’intéresse aux espaces d’apprentissage et de vie qui façonnent la socialité des adolescents, les projections proposées seront l’occasion de saisir l’imaginaire de la classe et de l’adolescence à travers ses représentations cinématographiques. 5 films au prix d’un seul !

10 euros les 5 séances

4 euros 1 séance Programmation spéciale :

11:30, La Belle Personne, 2008, Christophe Honoré

15:00, Breakfast Club, 1985, John Hughes

17:15, Trust me, 1990, Hal Hatley

19:30, Carrie, 1976, Brian de Palma

21:30, Sailor Suit and Machine Gun, 1981, Shinji Somai + d’infos :

https://www.arcenreve.eu/rencontre/projection/5-films-sur-ladolescence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T11:30:00+01:00

2023-01-28T21:30:00+01:00 @Sailor Suit and Machine Gun

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu cinéma Utopia Bordeaux Adresse 5 Place Camille Julian Ville Bordeaux lieuville cinéma Utopia Bordeaux Bordeaux Departement Gironde

cinéma Utopia Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

5 films sur l’adolescence cinéma Utopia Bordeaux 2023-01-28 was last modified: by 5 films sur l’adolescence cinéma Utopia Bordeaux cinéma Utopia Bordeaux 28 janvier 2023 bordeaux Cinéma Utopia Bordeaux Bordeaux

Bordeaux Gironde