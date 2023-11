Afriques en vision Cinéma Utopia Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Afriques en vision Cinéma Utopia Bordeaux, 30 novembre 2023, Bordeaux. Afriques en vision 30 novembre – 4 décembre Cinéma Utopia Tarif normal : 8 €. Tarif étudiant : 5 €. Cinq jours durant, Afriques en vision vous propose d’embarquer pour des moments de cinéma privilégiés à la découverte de films de grand·e·s cinéastes africains !

Placée sous le signe des luttes, cette édition est une invitation à décentrer nos points de vue sur des enjeux sociétaux qui ne touchent pas seulement les Afriques, mais le monde entier.

Avec un programme de quinze films et de nombreuses rencontres, nous vous proposons de porter un autre regard sur le continent africain, celui de ses réalisateur·rice·s.

