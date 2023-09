Projection « György Ligeti – Portrait » et concert – Festival MÀD 2023 Cinéma Utopia Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Projection « György Ligeti – Portrait » et concert – Festival MÀD 2023 Cinéma Utopia Bordeaux, 16 octobre 2023, Bordeaux. Projection « György Ligeti – Portrait » et concert – Festival MÀD 2023 Lundi 16 octobre, 20h00 Cinéma Utopia Dans le cadre du MÀD, festival des musiques de création de Bordeaux Métropole, du 12 au 18 octobre 2023. ◗◗◗ Documentaire György Ligeti – Portrait

Projection – Concert à l’Utopia

16 octobre – 20h – Cinéma Utopia, Bordeaux

Réalisé par Michel Follin • France • 1993

Le documentaire retrace la vie du compositeur György Ligeti, émigré de l’Europe centrale, déraciné par la deuxième guerre mondiale, en lutte contre le morne conformisme artistique du communisme d’après-guerre, un homme qui ne se sent chez lui que dans la communauté internationale musicale.

◗ Projection précédée d’une performance musicale avec Kevin Manent Navratil au clavecin, avec les oeuvres Passacaglia ungherese et Continuum de György Ligeti.

◗ Plein tarif : 8€

5€ pour les titulaires de la carte jeune Bordeaux Métropole et accompagnant. Cinéma Utopia Utopia Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lefestivalmad.fr/ »}] [{« link »: « https://lefestivalmad.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-16T20:00:00+02:00 – 2023-10-16T22:00:00+02:00

2023-10-16T20:00:00+02:00 – 2023-10-16T22:00:00+02:00 concert clavecin Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Cinéma Utopia Adresse Utopia Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville Cinéma Utopia Bordeaux latitude longitude 44.839225;-0.572414

Cinéma Utopia Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/