Projection : Born To Ride. À quatre ans et demi j'ai perdu ma jambe à l'Utopia Bordeaux Samedi 13 mai, 11h00 Cinéma Utopia Tarif unique : 4,5 €. Réservations possibles uniquement sur place dès le 6 mai. Parcourir 1200 km en 120 heures à travers la France, c'est la promesse d'un super héros médaillé paralympique à retrouver le Samedi 13 mai à 11H à l'Utopia !

Ce film est une plongée en immersion dans la vie d’un cycliste médaillé paralympique, Sébastien Bichon, avec pour prétexte la performance qu’il est en train d’accomplir. En bonus : Deux épisodes de notre série documentaire sur le handisport en Nouvelle-Aquitaine- Handisport GO – seront diffusés en début de séance. Le rendez-vous des riders dédié aux solutions de mobilité proposées par Pratikable, GrHandiose et Comme les autres et Le Surf Indoor au Surf Wave Café à Bordeaux avec le champion Pierre-Olivier Coutant.

Séance en présence de Sébastien Bichon, Tanguy Coureau, protagonistes principaux, et de Gildas Nivet, réalisateur, pour un temps d'échanges sur le handicap, le dépassement de soi… et la réalisation du film. Cinéma Utopia 5 place Camille-Jullian, 33000 Bordeaux

