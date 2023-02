[écrans urbains #5] Perfumed Nightmare de Kidlat Tahimik Cinéma Utopia, 28 février 2023, Bordeaux.

[écrans urbains #5] Perfumed Nightmare de Kidlat Tahimik
Mardi 28 février, 20h30
Cinéma Utopia

Tarif : 7 euros

Projection du film Perfumed Nightmare de Kidlat Tahimik, 1977 (93′)

Cinéma Utopia 5 place Camille-Jullian, 33000 Bordeaux Centre ville Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Perfumed Nightmare (1977) devance et raconte sans doute mieux que n’importe quel OFWs Film (Overseas Filipino Workers Films) – et avec tellement plus d’invention, de bizarrerie et de poésie – la condition d’un travailleur émigré.

Dans son premier film, Kidlat Tahimik incarne un drôle de personnage, mi-candide mi-sagace, conducteur de jeepney assurant le transport de passagers depuis son village vers Manille. Étourdi par la propagande radiophonique de Voice of America, il est aussi le président du fan-club Wernher Von Braun (transfuge et inventeur des rampes de lancement qui ont expédié les Américains sur la Lune).

Mardi 28 février, 20:00 – cinéma Utopia

Projection suivie d’un débat

Projection dans le cadre de écrans urbains #5, ville architecture paysage au cinéma, en partenariat avec la revue l’Architecture d’Aujourd’hui et le cinéma Utopia.



@PerfumedNightmareKidlatTahimik