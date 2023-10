Cet évènement est passé Projection- débat / La surpêche et la destruction des écosystèmes marins Cinéma Utopia Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Projection- débat / La surpêche et la destruction des écosystèmes marins Cinéma Utopia Bordeaux, 7 novembre 2022, Bordeaux. Projection- débat / La surpêche et la destruction des écosystèmes marins Lundi 7 novembre 2022, 20h30 Cinéma Utopia Sur inscription En Gambie, le produit de la pêche locale est transformé en farines dans des usines chinoises. L’exportation de cette poudre de poisson alimente les animaux d’élevages de Chine et d’Europe en privant la population locale de sa principale source de protéines. Le témoignage de Gambiens qui luttent contre la surpêche et la destruction des écosystèmes marins soulève le problème du commerce mondialisé et de l’impact de notre alimentation. Débat : Les problèmes internationaux et locaux étant liés, les questions environnementales et sociales soulevées par le projet de ferme aquacole du Verdon amorceront le débat. Ce débat sera animé par un collectif citoyen transpartisan. Tarif unique : 4 euros

Prévente des places au cinéma, à partir du Vendredi 28 Octobre

Soirée organisée par Greenpeace Bordeaux

Retrouvez d'autres évènements organisés dans le cadre du Festival ALIMENTERRE en suivant ce lien !

Greenpeace

