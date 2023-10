Documentaire « Pacifique(s) » Cinéma Utopia Bordeaux, 30 novembre 2021, Bordeaux.

Documentaire « Pacifique(s) » Mardi 30 novembre 2021, 20h00 Cinéma Utopia Gratuit sur inscription

Face à l’effondrement de la biodiversité et aux dérèglements climatiques, un changement fondamental dans notre rapport à la nature constitue la seule issue.

Le documentaire montre l’exemple du Costa Rica, qui abrite 6% de la biodiversité mondiale sur 0,03% de la surface terrestre.

Projection suivie d’un échange avec la salle : « Forêts et biodiversité. Le Costa Rica : un exemple pour la transition écologique ? » en présence du réalisateur Jean-Pierre Duval et d’Eric Castex, sylviculteur, gestionnaire de forêt privée et président d’Alter-Landes.

A partir de 12 ans, gratuit sur réservation en ligne ou en retrait auprès du Cinéma Utopia à partir du 20 novembre (dans la limite des places disponibles).

Pass sanitaire et masque obligatoires

Dans le cadre de la semaine de L’arbre en fête, un événement Bordeaux Métropole.

Cinéma Utopia place Camille Jullian à Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/avant-premiere-du-documentaire-pacifiques »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T20:00:00+01:00 – 2021-11-30T22:00:00+01:00

2021-11-30T20:00:00+01:00 – 2021-11-30T22:00:00+01:00

arbre

(c) Museo films