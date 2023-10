Annulé | SPORT : ÉGALITÉ ET DIVERSITÉ Cinéma Utopia Bordeaux, 1 décembre 2020, Bordeaux.

Annulé | SPORT : ÉGALITÉ ET DIVERSITÉ Mardi 1 décembre 2020, 09h00 Cinéma Utopia Entrée gratuite sur inscription

Association : CDOS33

Partenaire : Comité Départemental de Natation de la Gironde

Diffusion du film Les crevettes pailletées (2019) et débat en présence de poloïstes de l’Union St Bruno (club bordelais), animé par le CDOS Gironde.

Deux thématiques parcourent ce film : l’homophobie et l’égalité entre les filles et les garçons dans le sport. A la suite de la projection, l’équipe féminine de waterpolo de l’Union St Bruno interviendra afin d’offrir un modèle contraire aux stéréotypes de genre et sortir du clivage “sport de filles” vs. “sport de garçons” souvent à l’origine de comportements discriminants envers les sportifs et sportives, enfants et adultes.

Tout public et scolaire

Cinéma Utopia 5 place Camille Jullian Bordeaux 33000 Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « c.barthoux@cdos33.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 44 08 78 54 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-12-01T09:00:00+01:00 – 2020-12-01T12:30:00+01:00

