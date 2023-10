Cet évènement est passé Annulé | APOGEE ET FIN DE L’ESCLAVAGE DANS LES AMERIQUES Cinéma Utopia Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Annulé | APOGEE ET FIN DE L’ESCLAVAGE DANS LES AMERIQUES Cinéma Utopia Bordeaux, 23 novembre 2020, Bordeaux. Annulé | APOGEE ET FIN DE L’ESCLAVAGE DANS LES AMERIQUES Lundi 23 novembre 2020, 20h15 Cinéma Utopia Entrée au tarif de 7 euros sur inscription Association : Bordeaux Cienfuegos

Partenaire : Cinéma UTOPIA Après la révolte des esclaves à Saint-Domingue, la traite des esclaves est interdite. Pourtant l’Europe ne peut pas se passer de la force de travail des esclaves. Pour satisfaire son besoin de matières premières et de profits, elle ferme les yeux sur les nouvelles formes de l’esclavage à Cuba, au Brésil, aux États-Unis… Mais les luttes et révoltes des esclaves ainsi que la progression du courant abolitionniste conduisent à l’abolition définitive de l’esclavage. Cinéma Utopia 5 place Camille Jullian Bordeaux 33000 Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « bordeaux200cienfuegos@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-11-23T20:15:00+01:00 – 2020-11-23T22:30:00+01:00

2020-11-23T20:15:00+01:00 – 2020-11-23T22:30:00+01:00 esclavage amérique Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Cinéma Utopia Adresse 5 place Camille Jullian Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Cinéma Utopia Bordeaux latitude longitude 44.839225;-0.572414

Cinéma Utopia Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/