Cet évènement est passé Giacinto Scelsi un voyage au cœur du son Cinéma Utopia Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Giacinto Scelsi un voyage au cœur du son Cinéma Utopia Bordeaux, 5 octobre 2020, Bordeaux. Giacinto Scelsi un voyage au cœur du son Lundi 5 octobre 2020, 19h30 Cinéma Utopia Tarif : 10e Soirée hommage à Giacinto Scelsi, avec la diffusion du documentaire Le premier mouvement de l’immobile de Sebastiano d’Ayala Valva. En amont de cette projection, la chanteuse et compositrice Valérie Philippin, accompagnée par la mezzo-soprano Clara Pertuy, proposera de mettre en regard deux aspects de la voix chers au compositeur à travers 2 œuvres : Volées par le courant / Valérie Philippin. Création Mondiale pour voix et vidéo, commande de Proxima Centauri Sauh I / Giacinto Scelsi, pour duo de voix Toutes les informations sur : www.lefestivalmad.fr Cinéma Utopia 5 place camille Jullian 33300 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.cinemas-utopia.org/bordeaux/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

concert création

Lieu
Cinéma Utopia

Adresse
5 place camille Jullian 33300 Bordeaux

Ville
Bordeaux

Departement
Gironde

